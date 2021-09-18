70 milyon TL’lik mal varlığı için adam kaçırdılar

Adana'da iş insanı Koray S., iş yerinden aracına binerken yüzü maskeli ve ellerinde eldiven bulunan kişilerce plakası sökülmüş otomobille kaçırıldı. 200'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, Furkan Vakfı üyelerinin izine ulaştı.

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Adana’da 8 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde bir iş insanı kaçırıldı. İş yerinden çıkan Koray S., arkasından yaklaşan otomobilden inen, yüzünü bez parçasıyla gizlemiş, eli eldivenli kişilerce zorla araca bindirildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



İKİ YÜZE YAKIN GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, aracın plakasının söküldüğünü ve içinde 4 kişinin bulunduğunu belirledi. Olayın öncesine ait 200’e yakın görüntüyü mercek altına alan ekipler, şüphelilerin, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yusuf T., Haydar A., Rıdvan T. ile Erol A. olduğunu ve aracın da bölgede birkaç tur attığını tespit etti.

Araştırmasını derinleştiren polis, Koray S.’nin eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.’ye ait yaklaşık 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin, farklı tarihlerde şüphelilerden Yusuf T.’ye verildiği tespit edildi. Söz konusu iş yerlerinden birinin satış vekaletinin geçen ay yine Yusuf T.’ye verildiği, sonrasında Koray S. ile eski eşi Asuman S.nin notere giderek vekaletin iptalini sağladığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI, MAĞDUR KAYIP

Olaydan sonra kaçan şüphelilerden Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E. yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Ailesinin işkence gördüğünden endişelendiği Koray S.nin ise izine rastlanılmadı. Adreslerinde bulunmayan Rıdvan T., Erol A. ile onlara yardım ettiği belirlenen Emrah T.yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., çıkarıldığı nöbetçi sulh mahkemesince serbest bırakıldı.

İTİRAZLA GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDILAR

Savcılığın üst mahkemeye şikayeti üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılmasıyla yeniden gözaltına alınan Yusuf T. ile Haydar A., çıkarıldığı mahkemece cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklanırken, Erdal E. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan 7 Eylül 2011de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerinin, yurt olarak kullanılan bir evden cep telefonu ve 812 TL çaldığı öne sürülen A.B.’yi (14) kaçırıp, işkence yaptıkları; çocuğun amcası Ş.B.nin (20) de para ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilmişti. O dönem haklarında hazırlanan iddianamenin Adana 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesiyle aralarında Erol A.’nın da bulunduğu 8 sanığın nitelikli gasp’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 58’er yıla kadar hapsi istenmişti.

DHA

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