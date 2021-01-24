70 yaşındaki kadın üç metrelik kuyuya düştü

Alaşehir’in kırsal Caberkamara Mahallesi’nde yaşayan Fadime Uzun, dün bahçesindeki ağacın dalını kesmek için su kuyusunun dubası üzerine çıktı. Dalı kestiği sırada dengesini kaybeden Uzun, dibinde az miktarda su bulunan 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Yakınları durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alaşehir Merkez İtfaiye Amirliği ve Yeşilyurt Müfreze ekipleri, Uzun’u düştüğü kuyudan kurtarmak için seferber oldu. Uzun, 1 saatlik çaba sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

112 Acil Servis ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Uzun, Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bacağındaki kırık alçıya alınan Uzun’un sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. (DHA)