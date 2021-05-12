78 barodan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Vazgeçmiyoruz

Türkiye genelinde bulunan 78 baro başkanı, İstanbul Sözleşmesi'nin 10'uncu yıl dönümünde ortak bir basın açıklaması yaptı. Baro başkanları, “İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz” başlığıyla hazırlanan ortak basın açıklamasına imza koydu.78 Baro başkanı, İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yaşında yaptığı ortak yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

78 BARO BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

“İstanbul Sözleşmesi’nin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılmasının ve Türkiye tarafından ilk imzacı olarak imzalanmasının 10. yıldönümünde, Sözleşme' den 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararıyla çekilmenin; hukuka, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu bir kez daha beyan ediyoruz.

Kadına karşı şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve ayrımcılığın bir sonucu olarak gören; kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali olarak kabul eden İstanbul Sözleşmesi’nin tüm hükümleriyle etkin uygulanması taleplerimizi yükselttiğimiz bir dönemde, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden üstelik “hukuka aykırı bir şekilde” çekilmesi kabul edilemez. Devletin görevi bireylerin haklarını, hayatlarını korumak, eşitsizliği ve ayrımcılığı ortadan kaldırarak şiddetsiz bir ortam ve yaşam hakkı sağlamaktır.

Biz aşağıda imzası olan Baro Başkanları olarak; kadınları korumasız bırakacak çekilme kararının geri alınması için yetkilileri göreve davet ediyor, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte olduğunu, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğimizi, hukuki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz.”