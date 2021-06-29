8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gözaltına alınan kadınlar hakim karşısına çıktı

8 Mart 2020 tarihinde, ‘Feminist Gece Yürüyüşü' düzenlemek için Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar polis engeliyle karşılaşmış, yürüyüşlerini gerçekleştirmek istediklerinde ise 34'ü kadın 1'i erkek toplamda 35 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede, 35 kişi için ayrı ayrı 3 farklı suçtan 1 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kadınların bir kısmı ile avukatları katıldı.

“SÜLEYMAN SOYLU YASAKLADI DİYE…”

Savunma yapan kadınlardan Türkan Taş, “Süleyman Soylu yasakladı diye hakkımızı kullanmaktan imtina edemezdik. Herkese plastik bana normal kelepçe takıldı, göğüs kafesimde iki çatlak, vücudumun her yerinde darp izi vardı. Üç polis ‘Gel erkeklik nasıl oluyormuş göreceksin' diyerek beni tekmelediler. Bizim bir suçumuz yok. Biz suç işlemedik” ifadelerini kullandı.

“KÖTÜ MUAMELE SONUCU OLAY BU NOKTAYA GELDİ”

Ezgi Ertürk ise, “Her sene olduğu gibi ‘8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nü gerçekleştirmek için binlerce kadın toplandık. Hiçbir olay meydana gelmedi. Burada tamamen polislerin toplanan kişilere saldırısı, kötü muamelesi sonucu olay bu noktaya gelmiştir. Asıl yargılanması gereken buradaki kadınlar değil, buna sebebiyet veren kamu görevlileri, kadın katilleri ve bunları cezasız bırakanlardır. Herhangi bir suç işlemedik ” şeklinde konuştu.

Mahkemede savunma yapan diğer kadınlar da yaptıklarının suç olmadığını ifade ederek, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler. Kadınlar, şiddet gördüklerini ve eylemlerinin suç oluşturmadığını söyleyerek, beraatlarını talep ettiler.

Mahkeme, dosyadaki görüntülerin incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 35 kişi hakkında, ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', ‘Görevi yaptırmamak için direnme' ve ‘Kamu malına zarar verme' suçlarından he biri için ayrı ayrı toplamda 1 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

“KADINLARA YÜZLERCE POLİS SALDIRDI”

Duruşmadan sonra adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Kadınlar adına konuşan Çiçek Yaman, “Taksim'de her sene olduğu gibi 8 Mart'ta kadınlar gününü kutlamak için ‘Feminist Gece Yürüyüşü'nü gerçekleştirmek için toplandık. Ancak daha sonrasında orada bekleyen kadınlara yüzlerce polis saldırdı. Birkaç kadın arkadaşımızı gözaltına alarak şiddet koridorlarından geçirdi. Tekmelerle saçlarından sürükleyerek gözaltına aldıklarını iddia ettiler. Bunun ardından biz alanda bulunan diğer kadınlar olarak arkadaşlarımızı almadan hiçbir yere ayrılmayacağımızı söyledik. Ciddi anlamda darp edilen arkadaşlarımız oldu. Vücudumuzda ciddi izlerle gözaltına alındık ama bu direnişi bırakmayacağımızı, bitirmeyeceğimizi her fırsatta söyledik.” dedi.

“YARGILANMASI GEREKENLER GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANANLAR”

Avukat Ezgi Önalan ise, “8 Mart'ın tüm dünya kadınları için önemini anlattık duruşmada, aynı zamanda haklarımızı kadınların öldürülmeme, yaşama hakkını, insanca yaşama taleplerini anlattık. Bunun sonucunda duruşma ertelendi. İzinsiz toplantı yürüyüşü yapmak haktır, işkence yasaktır, kadınlar kendi haklı taleplerini her zaman her yerde istedikleri kadar yüksek sesle haykırabilirler. Buna karşı çıkmak polisin suçudur. Polise bu talimatı veren devletin de suçudur. Yargılanması gereken yaşamları için haykıran kadınlar değildir, yargılanması gereken görevini kötüye kullanan yetkililerdir, polis memurlarıdır” dedi.