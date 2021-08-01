8 milyon soruşturma açıldı 13 milyon kişi şüpheli oldu

Mahkemelerde görülen 2 milyon 357 bin davada ise 1 milyon 541 bin kişi mahkum oldu. 18 bin 563 beraat çıktı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 2 bin 897 kişi hüküm giydi.

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Adalet Bakanlığı'na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2020 yılına ait “Adli İstatistikleri” açıkladı. 352 sayfalık rapora göre, 2020'de 6 bin 862 hakim, 15 bin 151 savcı olmak üzere yargıda toplam 22 bin 13 hakim ve savcı görev yaptı. Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre; Türkiye'de geçen yıl savcılıklar tarafından yürütülen soruşturma sayısı yaklaşık 8 milyon oldu. Bu sayının 4 milyon 978 bin 662'si 2019'dan devrilen dosyalar olurken, 4 milyon 16 bin 479'u ise yeni açıldı. 8 milyon soruşturmada 13 milyon kişi şüpheli oldu.

RAKAMLARLA ADALET

Mahkemelerde görülen 2 milyon 357 bin davada ise 1 milyon 541 bin 870 kişi mahkum olurken, 488 bin 116 kişi beraat etti. Anayasal düzene karşı işlenen suçlardan açılan davalarda 46 bin 783 mahkumiyet kararı verilirken, 18 bin 563 beraat çıktı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, 2 bin 897 mahkumiyet, 3 bin 384 beraat kararı verildi. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan yürütülen davalarda 23 bin 54 mahkumiyet kararı verildi. Geçmiş yıllara göre savcılıklara yapılan suç ihbarı sayısında artış yaşandı. 2018'de 80 bin 866 ihbar gelirken, 2019'de 176 bin 380 ihbar, 2020'de ise 200 bin 288 ihbar yapıldı. 2020 yılında gelen ihbarların 141 bin 986'sında soruşturmaya yer olmadığına karar verilirken, 19 bin 622 ihbar ise ciddi görülerek soruşturmaya dönüştürüldü. Yani ihbarların yüzde 74.5'i soruşturmaya değer görülmedi. 2020'deki 4 milyon 226 bin 101 soruşturma dosyası çözülemediği için faili meçhul kaldı. Geçen yıl şüpheli olanların 409 bin 341'ini yabancı uyruklu kişiler oluşturdu. 2013'te bu rakam 91 bin 929'du.

10 milyon kişi suç mağduru

Geçen yıl yaklaşık 8 milyon soruşturma dosyasında 13 milyon şüpheliye karşılık, 10 milyon 10 bin 840 kişi ise mağdur/müşteki olarak kayıtlara geçti. 2013'te mağdur sayısı 7 milyon 954 bin 964 olarak hesaplanmıştı. İstatistikler, suça sürüklenen çocukların sayısını da gösterdi. 2020'de davası devam edenlerin de eklenmesiyle 209 bin 689 çocuk, mahkemelerde sanık olarak yargılandı. Yargılamalar sonucunda 52 bin 505 çocuk mahkum olurken, 24 bin 321 çocuk beraat etti.