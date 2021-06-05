8 yaşındaki Toprak, Covid-19’u sonrası gelişen MIS-C’ye yenildi

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Anestezi Uzmanı Doktor Gülsüm Kahveci Kılınç ile İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şenol Kılınç'ın 8 yaşındaki çocukları Toprak Kılınç, yakalandığı Covid-19 hastalığına bağlı sendrom yüzünden hayatını kaybetti.

Nisan ayında yakalandığı Covid-19 sonrası, bu hastalıkla bağlantılı olduğu belirtilen ve çocuklarda görülen Multisistem Inflamatuar Sendromu (MIS-C) hastalığına yakalanandığı düşünülen küçük Toprak'ın bir hafta önce durumu ağırlaştı.

AMBULANS UÇAK İLE ADANA'YA SEVK EDİLDİ

Toprak Kılınç, anne babasının görev yaptığı hastaneden, ambulans uçak ile Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Toprak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve dün hayatını kaybetti. Küçük Toprak'ın cenazesi bu gün anne-babasının memleketi olan Samsun'da toprağa verilecek.

MIS-C NEDİR?

MIS-C hastalığı vücutta hemen tüm organları tutan bir hastalık olarak biliniyor. Corona sonrası çocukları tutan bu hastalık beyni, akciğerleri, kalbi, böbrekleri, karın içindeki organları, karaciğeri ve diğer organları tutabilen bir hastalık, çocuklarda yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, belirgin şekilde yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulma yaratıyor.

Uzmanlar, nefes darlığı, göğüste gitmeyen ağrı veya basınç hissi, yeni başlangıçlı bilinç bulanıklığı, uyanamama veya uyanık kalamama hali, morarmış veya mavimsi dudaklar ve yüz ile dayanılamayacak şiddetli karın ağrısı belirtilerinde ailelerinin çocuklarını mutlaka acil yardım almaları gerekiyor.