8 yıl sonra aynı kaderi paylaştılar

Hüseyin Doğan'ın kullandığı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Derbent Baraj Gölü'ne uçtu. Dün akşam üzeri meydana gelen kazada Faik Öztürk yaralı olarak kurtarılırken, sürücü Hüseyin Doğan ve babası Ali Doğan ile Kamil Öztürk hayatını kaybetti.

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Kazada hayatını kaybeden Ali Doğan'ın küçük oğlu İbrahim Doğan(34), 29 Aralık 2013 tarihinde kullandığı kamyonetle Altınkaya Baraj Gölü’ne uçmuştu.

Kazada İbrahim Doğan hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi ise yaralı olarak kurtulmuştu. Baba Ali Doğan, oğulları Hüseyin ve İbrahim Doğan benzer kazalarda hayatlarını kaybettiler. (İHA)