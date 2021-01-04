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80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Corona tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde perşembe akşamından bu yana uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kentlerde sabah erken saatlerden itibaren araç ve insan hareketliliği başladı.

Güncellenme: 08:50, 04/01/2021
Haberler Gündem
80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kısıtlamanın ardından, 2021'in ilk iş gününde iş yerlerine gitmek için evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Foto: İHA

Özellikle büyük kentlerin en işlek caddelerinde araç trafiğinde yoğunluk oluştururken, işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar da otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

 

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 50 ‘i gördü.

Corona Perşembe Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:26,