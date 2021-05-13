87 yıl sonra ilk bayram namazı

24 Temmuz 2020 yılında yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’nde uzun yıllar sonra ilk kez Ramazan Bayramı namazı kılındı. Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edildiği gözlenen kılınan namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu, bayram namazını kıldıran Erbaş, ardından elindeki kılıçla bayram hutbesi için minbere çıktı.

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı da namaz öncesi vaaz verdi.

Namaz sonrası camii çıkışında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi:

– Allah sağlıklı, sıhhatli nice bayramlara bizleri eriştirsin. Sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum, sizlerin de bayramını tebrik ediyorum. Bir süredir bayram tadında bayramları yaşayamıyoruz. Dünyayı aşağı yukarı bir salgın tehdidi kasıp kavuruyor. Bu sebeple kısıtlamalar altındayız, yine bir kapanma dönemi içerisinde Ramazan Bayramını idrak ediyoruz.

– Sevdiklerimizle kucaklaşamıyoruz, bayramlaşamıyoruz. Arzu ediyoruz ve dua ediyoruz ki bu şekilde son bayramımız olsun. İnşallah önümüzdeki kurban bayramına daha önce olduğu gibi sevdiklerimizle, ailemizle, komşularımızla bir arada oluruz. Öte yandan dünyanın birçok yerinde din kardeşlerimiz sıkıntı altında, zulüm altında. Yaşıyorlar ve bayrama o şekilde giriyorlar. Bütün coğrafyalarda, dünyanın her yerinde mazlum, mağdur durumdaki din kardeşlerimizin de bayramını tebrik ediyorum. (İHA)