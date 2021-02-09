Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

9.8 TL’LİK PCR testini 200 TL’ye almışlar

Covid-19 salgını da halkın parasının bol keseden saçıldığı alana dönüştü. Sağlık Bakanlığı’nın 9.8 liraya satın aldığı PCR test kitlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İller Bankası’nın (İLBANK) pazarlık usulü ihaleyle 200 liraya aldığı ortaya çıktı.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 22:40, 08/02/2021
Haberler Gündem
9.8 TL’LİK PCR testini 200 TL’ye almışlar

Çevre Bakanlığı, PCR test kitlerini İLBANK'ın kritik görevlerde bulunan personellerine test yapılması için satın aldığını savundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR test kitlerini 9.8 liraya aldıklarını açıklamış ve bu fiyatın üzerinde fiyat olamayacağını söylemişti.

Koca, “83 milyon emin olsun, burada bulunduğumuz müddetçe vatandaşımızın lehinde her türlü tedbiri alma noktasında gayret içinde olacağız” demişti. İLBANK sahada çalışan personeline 12 ay boyunca Covid-19 testi yaptırmak amacıyla geçen yılın sonunda PCR test hizmeti alım ihalesi düzenledi. Pazarlık usulüyle yapılan ihalenin sonunda TRG Seyahat Acentesi Turizm A.Ş. firmasının 300 bin liralık teklifi kabul edildi ve firmayla sözleşme imzalandı. Ancak 300 bin liralık bedel karşılığında kaç adet PCR test kiti alınacağı açıklanmadı.

Yayınlanma Tarihi:05:00,