9 gün içerisinde ağabeyi, annesi ve babasını corona virüsünden kaybetti

Silifke Nüfus Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan Metin Karataş’ın lise öğrencisi oğlu Abdulkadir Karataş, bir süre önce Erdemli ilçesindeki dedesi Mustafa Karataş’ı ziyaret etti.

Abdülkadir Karataş, Silifke’ye döndükten sonra hastalık belirtisi gösterince yaptırdığı test pozitif çıktı. Silifke Devlet Hastanesi’nde bir süre tedavi altına alınan Karataş, hastalığı yenmeyi başararak taburcu oldu.

Karataş iyileştikten sonra babası Metin Karataş, corona virüsüne yakalandı. Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Metin Karataş, 23 Nisan’da yaşamını yitirdi.

ANNE VE BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ

Oğulları Metin Karataş’ın cenazesinden bir gün sonra Kamile Karataş (74) ile eşi Mustafa Karataş (75), hastalık belirtisi gösterip fenalaşınca Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kamile Karataş, 24 Nisan günü hayatını kaybetti. Dün de Mustafa Karataş yaşamını yitirdi. Çiftin cenazesi, oğulları Metin Karataş’ın Erdemli Alata Mezarlığındaki kabri yanına gözyaşları arasında toprağa verildi.

“LÜTFEN ÇOK DİKKATLİ OLSUNLAR”

Ailesinden 3 kişiyi 9 gün içerisinde coronadan kaybeden Yusuf Karataş, “İnsanlarımız lütfen çok dikkatli olsunlar. Gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmasınlar. Benim yaşadığım acıları yaşamasınlar” sözleriyle vatandaşları uyardı. DHA

İlginizi Çekebilir 15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek