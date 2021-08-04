90 kişinin testi pozitif çıktı! Diyarbakır’da 6 mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 90 kişide corona virüsü belirtileri üzerine yapılan test sonucundan pozitif çıktı. Bunun üzerine 6 mahalle, 2 Ağustos itibariyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Bismil İlçesinde 6 köy, corona virüsü vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Corona virüsüne karşı aşılama çalışmaları devam ederken, Bismil İlçesi Aralık, Ambar, Eliaçık Güngeçti, Sinanköyü ve Serçeler köylerinde de yeni vakalar tespit edilmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, bu yerleşim yerlerinin karantinaya alınmasına karar verildi.

Bismil Kaymakamlığınca da yapılan açıklamada, “Bismil'e bağlı Aralık, Ambar, Eliaçık, Güngeçti, Sinanköy ve Serçeler köylerinin 02 Ağustos 2021 tarihinden itibariyle 14 gün süreyle karantinaya alınarak köylerin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına karar verilmiştir” denildi. İHA