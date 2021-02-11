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96 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında, yalnız yaşadığı öğrenilen 96 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Güncellenme: 20:06, 11/02/2021
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96 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pirinççi Mahallesi Kızılkule Küme Evleri’nde Hatice Çevir’e ait iki katlı evde yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevre sakinlerinin yangını bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Eve giren ekipler, Hatice Çevir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevir’in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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