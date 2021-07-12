98 yıllık baronun ilk kadın başkanı oldu

Samsun Adalet Sarayı’nda yapılan seçimlerde Pınar Gürsel Yıldıran, Harun Uyanıkoğlu ve Burhan Uyan başkanlık için yarıştı.

Seçimleri 2 erkek rakibini, 933 oy alarak geride bırakan Pınar Gürsel Yıldıran kazandı. Yıldıran seçimi kazanmakla birlikte aynı zamanda bir ilkede imza atmış oldu. Yıldıran, 1923 yılında kurulan ve 98 yıllık geçmişi bulunan Samsun Barosu’nun ilk kadın başkanı oldu.

BİRLİK MESAJI VERDİ

2018 yılı Ekim ayında yapılan Olağan Genel Kurulda yönetim kurulu üyesi seçilen Yıldıran, 2020 yılı Temmuz ayına kadar Baro Başkan Yardımcı olarak yönetim kurulunda görev aldı.

Daha sonra Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz'ün görevi bırakmasının ardından, yönetim kurulu kararıyla vekaleten başkanlık yaptı. Yapılan ilk seçimde de başkan seçilen Pınar Gürel Yıldıran, “Bundan sonra sadece başkan ve yönetim olarak değil, bütün meslektaşlarımızla birlikte yöneteceğiz. Sorunlarımızı birlikte aşmaya çalışacağız” dedi.