AB Büyükelçisi Landrut: 1 ay var, çalışmamız lazım

Türkiye'nin 10 ilinde yaşayan 6 bin 300 Suriyeli ve Türk'ün yararlandığı Sosyo-ekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) Projesi'nin, Şanlıurfa'daki tanıtım toplantısında konuşan AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut, Türkiye'nin 4 milyon Suriyeli'yi barındırma çabalarına, 6 milyar Euroluk bir destek paketi ile yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı ve “Bu arada, Türkiye'nin göçmenler konusunda gerek merkezi hükümet, gerek yerel yönetimler aracılığıyla verdiği desteği de takdirle karşıladığımı belirmek isterim” dedi.

“1 AY VAR, ÇALIŞMAMIZ LAZIM”

Gazetecilerin önümüzdeki yapılacak Türkiye-AB zirvesi ile ilgili sorularını da cevaplandıran Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut şunları söyledi:

* Önümüzdeki ay yapılacak AB Konsey Toplantısı'nda AB'ye üye ülkelerin temsilcileri tarafından durum değerlendirmesi yapılacak. Sonucunda, olumlu görüş hakim olursa; Türkiye'nin AB üyeliği konusunda olumlu görüş bildirilecek. Tabii ki şu aşamada çıkacak kararla ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Ancak, şunu söyleyebilirim. Daha toplantıya 1 ay var. Bu süre, siyaset, politika için uzun bir süre.

* Olumlu sonuçları oluşturabilecek durum için çalışmamız lazım. AB Konseyi Başkanı geçtiğimiz ay yaptığı ziyarette Türkiye'den olan beklentilerini zaten Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde iletti. Bölgedeki gerginliğin azaltılması, hem AB ülkeleri, hem Türkiye'yi etkileyen gerginliklerin, bölgesel çatışmaların önlenmesi için işbirliğinde bulunulması, sözgelimi Suriye, Libya gerginliklerinin sona ermesi konusu işbirliği yapmamız gerekiyor.

“TÜRKİYE'DE TARIMSAL ÜRÜN ARZINDA SIKINTI YAŞANABİLİR”

FAO Orta Asya Ofisi Koordinatörü Viorel Gutu ise, Dünya Bankası tarafından yapılan araştırmanın Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin yüzde 94'ünün, Türk mevsimlik tarım işçilerinin ise yüzde 64'ünün pandemide iş bulamadığını belirtirken, yaşama geçirdikleri bu projeyle eğitim, istihdam, entegrasyonda önemli katkılar sunulduğunu vurguladı. Gutu, “Türkiye'de nüfusun yüzde 80'i kentlerde yaşıyor. Bu oran giderek artıyor. Bu eğilim, tarım işçi sayısında önemli bir düşüşe yol açacak. Bunlar düşünüldüğünde, bizler de Türkiye'de gıda arzının devamlılığını sağlamada göçmenlerin tarıma olan katkısını sağlama konusunda ortak çalışmalar yapıyoruz” dedi.

ŞANLIURFA'DAN FRANSA'YA ZEYTİN AĞACI

Bu arada Türkiye'de bulunduğu 9 aydan buyana ilk kez Gaziantep'e giden Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut Brigitte Meyer Landrut, etkinlik kapsamında eşi Brigitte Meyer Landrut ile birlikte zeytin fidanı dikti. İki zeytin fidanını da makam aracına taşıyan Büyükelçi, “Zeytin barışın simgesi bir ağaç. Bu öncelikle bölgede barışın hakim olabilmesi dileğiyle bu zeytin fidanını Fransa'daki evimin bahçesine dikeceğim. İnşallah, uğurlu gelir” dedi. AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, onuruna düzenlenen sıra gecesinde keyifli dakikalar yaşadı. Pandemi kurallarına uymaya oldukça özen gösteren büyükelçi ve ekibi, Göbeklitepe ve müzeyi gezerek, tarihi Şanlıurfa evleri önünde poz verdi.