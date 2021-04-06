ABD Ankara Büyükelçisi’nden Ahmet Davutoğlu’na ziyaret

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

“VERİMLİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK”

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, şunları belirtti:

* ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield genel merkezimizi ziyaret etti.

* Kendisiyle, küresel ve bölgesel gelişmeler yanında Türkiye-ABD ilişkileri üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdik.

* Sayın Büyükelçiye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

ABD Ankara Büyükelçiliği de resmi sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylaşarak “Büyükelçi Satterfield bugün Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ile görüşmekten memnuniyet duydu. Satterfield ve Davutoğlu, ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili birçok konuda görüş alışverişinde bulundu ve açık diyaloğu ileride de sürdürmeyi umduklarını belirtti” notunu düştü.