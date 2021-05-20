ABD Başkonsolosluğu’na 500 metre mesafede IŞİD operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Sarıyer, Esenyurt, Maltepe ve Başakşehir’in de bulunduğu 10 ilçede terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon yaptı.

Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen 20 adrese saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Baskın yapılan adreslerden biri ABD’nin Sarıyer’de bulunan Başkonsolosluğu’na yaklaşık 500 metre mesafede bulunan İstinye Mahallesi Eylem Sokak oldu. Dört katlı binanın dördüncü katına giren ekipler evde bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

BAŞAKŞEHİR’DE GECEKONDUYA BASKIN

Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir’e bağlı Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan bir gecekondu oldu. Yapılan baskında evde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.