ABD ve Yunanistan da katıldı! MSB’den tatbikat açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Şubat-04 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşen, Türk Deniz Kuvvetleri’nden de katılım sağlandığı NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

TCG KEMALREİS fırkateyninin 75 gün katılım sağladığı görevde, “İyon Denizinde DYNAMIC MANTA 2021, Batı Karadeniz'de SEASHIELD 2021 ve Orta Akdeniz'de PHIBEX 21-1 Tatbikatlarına katılmıştır” bilgilendirmesi yapıldı.

MSB’nin bilgilendirmesi şöyle devam etti:

* Görevde; İtalya, İspanya, Fransa, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Yunanistan ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurları ile gelişmiş koordineli Denizaltı Savunma Harbi, Hava Savunma Harbi, Suüstü Harbi, harekât eğitim ve Denizde Durumsal Farkındalık faaliyetleri icra edildi.

Tatbikata ilişkin görüntüler MSB’nin resmi sosyal medya hesaplarında yayımlandı.