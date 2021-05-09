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ABD ve Yunanistan da katıldı! MSB’den tatbikat açıklaması

4 Mayıs'ta tamamlanan ve 75 gün süren Karadeniz, Orta Akdeniz ve İyon Denizi'ndeki NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile ilgili bilgilendirmede bulunan Milli Savunma Bakanlığı, Denizaltı Savunma Harbi, Hava Savunma Harbi, Suüstü Harbi, harekat eğitim ve Denizde Durumsal Farkındalık faaliyetleri icra edildiğini bildirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:52, 09/05/2021
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Şubat-04 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşen, Türk Deniz Kuvvetleri’nden de katılım sağlandığı NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

TCG KEMALREİS fırkateyninin 75 gün katılım sağladığı görevde, “İyon Denizinde DYNAMIC MANTA 2021, Batı Karadeniz'de SEASHIELD 2021 ve Orta Akdeniz'de PHIBEX 21-1 Tatbikatlarına katılmıştır” bilgilendirmesi yapıldı.

MSB’nin bilgilendirmesi şöyle devam etti:

* Görevde; İtalya, İspanya, Fransa, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Yunanistan ve ABD Deniz Kuvvetleri unsurları ile gelişmiş koordineli Denizaltı Savunma Harbi, Hava Savunma Harbi, Suüstü Harbi, harekât eğitim ve Denizde Durumsal Farkındalık faaliyetleri icra edildi.

Tatbikata ilişkin görüntüler MSB’nin resmi sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

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ABD Bulgaristan Fransa Gürcistan İspanya İtalya Milli Savunma Bakanlığı NATO Polonya Romanya sosyal medya Yunanistan
Yayınlanma Tarihi:19:37,