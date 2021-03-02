ABD’nin planı, Sincar’ı Türkiye’den korumak

SURİYE'de destek verdiği terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgede yeni üs inşaatına girişen ABD'nin kirli oyunu ifşa oldu. ABD üs için Şırnak'ın Cizre İlçesi'ne sınır komşusu olan Ayn Divar Köyü'nü seçmişti.

Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik eski Şube Müdürü, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Araştırma Merkezi Başkanı emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, yeni üs kurulmasını “ABD'nin şeytani planı” olarak niteledi. Üssün yer seçiminin de zamanlamasının da oldukça anlamlı olduğuna dikkat çeken Atabay, “Bu üs, Türkiye-Suriye-Irak sınırının birleştiği yerde, Irak/Suriye geçişindeki iki sınır kapısının denetimini sağlayabilecek ve Türkiye- Sincar istikametini kontrol edebilecek bir noktada bulunuyor. Bu hamlenin hedefi, Sincar yönünü ve Sincar'ı kontrol etmek, YPG'ye destek için Irak'tan Suriye'ye geçişlerin güvenliğini sağlamak. ABD'nin, Türkiye'ye adeta ‘sakın Sincar'a girmeyin, bu bölgedeki hudut kapılarına dokunmayın' mesajını vermek istediği bir yer olarak görülebilir” dedi.