‘ABD’nin soykırım yalanına üsler kapatılarak cevap verilsin’

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle yayınladığı açıklamada “soykırım” ifadesini kullanmasının, ABD-Türkiye ilişkilerini derinden sarsacak siyasi olaylara yol açacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kamuoyunda Türkiye'nin ilk hamlesinin, Adana İncirlik ve Malatya Kürecik'teki başta olmak üzere ABD'nin askeri üslerinin kapatılması yönünde beklenti oluştu. Tıpkı 1975'te olduğu gibi…

20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Harekatı'nın ardından ABD, Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya başladı. Ecevit hükümetinin ardından gelen Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki koalisyon hükümeti, ambargonun kaldırılması için diplomatik yolları denedi ancak yol alınamayınca 25 Temmuz 1975'te Bakanlar Kurulu kararnamesiyle sayıları 21'i bulan ABD üs ve tesisleri kapatıldı, ABD askerleri ülkeden çıkarıldı. İncirlik Üssü NATO'nun kullanımına bırakıldı. Türkiye'nin kararlı tutumu karşısında, Amerikan Kongresi 1978'de ambargo kararını kaldırdı. ABD İncirlik Üssü'nün yeniden açılmasını beklerken, dönemin Ecevit hükümeti bu talepleri reddetti. 12 Eylül'deki askeri darbeden 2 ay sonra askeri üsler yeniden ABD'ye açıldı.

SESSİZ KALAMAYIZ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “Türkiye bir tavır almak zorunda. Sessiz mi kalınacak? Demirel hükümeti, tüm Amerikan üslerini kapatarak 5 bin askeri Türkiye dışına çıkardı. Tepki böyle verilir. Gerisi laftan ibarettir” dedi.

Türkiye'nin 7 kentinde ABD'nin askerleri var

ABD'nin İncirlik dışında İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Batman ve Diyarbakır'da da askeri üsleri bulunuyor. Adana'daki İncirlik Üssü, iki ülkenin birbirine karşı diplomatik pazarlıklarda kullandığı en önemli kozları arasında yer alıyor. 1954'te açılan üs, şu anda ABD açısından en stratejik üslerden biri. ABD'ye Ortadoğu bölgesindeki operasyonları için maliyet ve zaman açısından çok önemli avantaj sağlıyor.

ABD'nin soykırım karnesi çıkarıldı

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını “soykırım” olarak değerlendirerek Türkiye'ye karşı Ermeni iddialarını destekledi. Joe Biden'ın bu açıklamasının ardından iktidar partisi AKP'nin İnsan Hakları Başkanlığı, “ABD'nin soykırım karnesi” başlıklı bir çalışma yayınladı. Listede, Kızılderili soykırımı, Meksika, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları, Vietnam, Kore, Irak ve Afganistan'ın işgali, ABD destekli İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar ve Suriye iç savaşı da yer aldı.