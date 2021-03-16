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Abdullah Öcalan’ın öldüğü iddialarıyla ilgili başsavcılıktan açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist başı Abdullah Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek öldüğü yönündeki asılsız iddialara itibar edilememesi gerektiğini duyurdu.

Güncellenme: 20:56, 16/03/2021
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Abdullah Öcalan’ın öldüğü iddialarıyla ilgili başsavcılıktan açıklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü konumunda bulunan terörist başı Abdullah Öcalan hakkında açıklama yapıldı.

Savcılık tarafından yapılan açılamada, “İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü yönünde asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmış olup, Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. İHA

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Yayınlanma Tarihi:20:54,