Ablasını sokak ortasında sırtından vuran cani tutuklandı

Kan donduran olay, önceki akşam Diyarbakır Adliyesi’nin karşındaki sokakta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez’e, arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla beş el ateş etti.

Şaylemez, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ERKEK KARDEŞİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Masası ekipleri şüphelinin, maktulün erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi.

28 yaşındaki Abdullah Şaylamez’in Bağlar ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla katil zanlısını olayda kullandığı silahla yakaladı. Bugün mahkemeye sevk edilen Şaylamez tutuklanarak cezaevine kondu. (İHA-DHA)