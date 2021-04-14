Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Kuzey Irak’tan akşam saatlerinde acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen saldırı sonucu bir askerin şehit düştüğünü duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Irakın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür.

*Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır. Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır.

*Kahraman Şehidimize Allahtan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar.

İlginizi Çekebilir Son dakika... PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu