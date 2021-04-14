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Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika'da düzenlenen saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu.

Güncellenme: 23:50, 14/04/2021
HaberlerGündem
Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Kuzey Irak’tan akşam saatlerinde acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, gerçekleştirilen saldırı sonucu bir askerin şehit düştüğünü duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Irakın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlenmiştir. Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi köy içerisine düşmüştür.

*Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, köyde yaşayan bir çocuk da yaralanmıştır. Bölgede bir SİHA görevlendirilmiş ve gerekli tedbirler derhal alınmıştır.

*Kahraman Şehidimize Allahtan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar.

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Irak Milli Savunma Bakanlığı saldırı şehit
Yayınlanma Tarihi:23:47,