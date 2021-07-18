Acı haberler peş peşe geldi! 6 ölü

Türkiye’den bugün art arda acı haberler geldi. Mersin’de öğle saatlerinde serinlemek amacıyla Göksu Nehri’ne giren Mehmet Keleş, akıntıya kapıldı. Gencin akıntıyla sürüklendiğini gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve vatandaşların katıldığı 6 saatlik arama kurtarma çalışmaları sonrasında Mehmet Keleş’in suya girdiği yerden 5 kilometre uzaklıkta cesedine ulaşıldı. Ekiplerce sudan çıkartılan Mehmet Keleş’in cesedi, Mut Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

KOCAELİ

Kandıra ilçesinde denize giren ve dalgalarla açığa sürüklenen Fatih Kırcı (28) boğuldu. Olay akşam saatlerinde Kandıra Cebeci sahilinde meydana geldi.

Denize giren Fatih Kırcı, açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine sahilde görevli olan cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

Saat 20.30 sıralarında denizde Fatih Kırcının cansız bedenine ulaşıldı. Fatih Kırcının cenazesi Kazım Dinç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

TRABZON

Olay akşam saatlerinde Kaleköy plajında meydana geldi. Ali Salih Baytar, girdiği denizde bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu fark edenler yardıma gitti.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılıp kıyıya taşınan Baytar için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Baytar, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Baytar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA

Olay Eyyübiye ilçesine bağlı Karaali kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında dolaşan 17 yaşındaki Zeyit Yüksel, dengesini kaybedip kanala düştü.

Yüzerek sudan çıkmaya çalışan genç kısa süre sonra gözden kayboldu. Akıntıya kapılan genci kurtarmayan arkadaşları durumu jandarma ile sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden dalgıç polisler tarafından sudan çıkartılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN

Ayvacık ilçesinde ikamet eden İstanbul’da bir üniversitenin psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki İlayda Koç arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize gitti. Genç kız yüzerken Karadeniz’in sularında kayboldu.

Olay 112 ekiplerine haber verilerek yardım istedi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve ambulans sevk edildi. Ekipler olay yerinde vardığında İlayda Koç vatandaşlar tarafından denizden çıkartılarak ambulansla Samsun’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

İlayda Koç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızlarını ölüm haberini alan Koç ailesi hastaneye koştu. İlayda Koç’un annesinin feryatları yürekleri dağladı.

ÇANKIRI

Ankara’nın Çubuk ilçesinden 2 arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Karakaya Göleti’ne gelen Fevzi Özbek (27), sıcak havada serinlemek için suya girdi. Özbek’in bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göletten çıkartılan Özbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İSTANBUL

Samatya Sahili’nde gece saatlerinde İsa Baydal (25), kardeşi Onur Baydal ve yanlarındaki iki kişiyle birlikte tekneyle denize açıldı. İsa Baydal, tekneden denize atladıktan sonra gözden kayboldu.

Teknedekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sahil güvenlik, deniz polisi, ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri kaybolan Baydal’ı bulmak için gün boyu arama çalışması yaptı. Arama çalışmalarına havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Çalışmalara yarın sabah devam edileceği öğrenildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan bugün Amasya’nın Suluova ilçesindeki Derinöz Baraj göletine düşen Levent Cenik’i (3) kurtarmak için ablası Havvanur (9), babaanne Sultan (50), oğlu Emrullah Cenik (19) ve kızı Elif Semiz, (28) suya girdikten sonra gözden kaybolmuştu. Bölgeye gelen dalgıçların çalışması sonucu 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

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