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Açık unutulan mikrofon, torpili ortaya çıkardı

Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Özmen uzaktan eğitim verdiği sırada "5 dakika ara veriyorum" dedikten sonra mikrofonu açık unuttu. Özmen, o sırada staj için başvuran iki öğrenciye torpil yapılacağını söyledi. Mikrofonun açık olduğunu fark eden öğretim görevlisi Özmen "Biz arada konuşuruz, mesele değil" ifadesi dikkat çekti.

Halil ATAŞ
Güncellenme: 15:23, 14/05/2021
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Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Özmen, uzaktan verdiği eğitim sırasında, konuşmasına kısa bir ara verdi. Mikrofonu açık unutan Özmen’in arkadaşı arasında geçen torpil diyaloğunu derse katılan tüm öğrenciler dinledi.

O KONUŞMAYI ÖĞRENCİLER DİNLEDİ

Özmen ve arkadaşı arasında geçen konuşma şöyle:

“-Stajlara siz bakıyorsunuz diye bana mail atmış. Burada stajını yapabilirsin ama etrafa yayma dedim. Herkesi almıyorum dedim. Burası güvenli bir yer. Bu çocuk uzaktan öğretim öğrencisiymiş.

– Ben çok bilmiyorum, dayısını biliyorum. Dayısı bizde profesör.

-Ben çok herkesi almıyorum. Benim de yeğenim gelecek, çalışsınlar burada.

-Sen gerekeni yap abi.

-Bizim işimiz bu, öğretmeniz biz.”

“MESELE DEĞİL BİZ BÖYLE KONUŞURUZ”

Daha sonra derse dönen Ahmet Özmen, mikrofonun açık olduğunu fark etti. Öğrencilere, “Siz de duymuş oldunuz. Mesele değil, bazen böyle arkadaşlarla görüşüyoruz” ifadeleri dikkat çekti.

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Yayınlanma Tarihi:15:22,