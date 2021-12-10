Acil servisteki patlama anı kamerada

Zonguldak BEÜ (Bülent Ecevit Üniversitesi) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu hemşire ve hasta bakıcı yaralanmıştı. Patlamadan sonra alevler içinde kalan hemşirenin arkadaşları tarafından söndürülmeye çalışıldığı görüntüler ortaya çıktı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

BEÜ acil servisinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangında hemşire Gizem Elif Türk ile bir hasta bakıcı alevler içinde kaldı. İki sağlıkçıyı diğer arkadaşları söndürmeye çalıştı.

Patlama anı ve sonrasında yaşananların yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Yaralanan hemşire Gizem Elif Türk'ün hastaneye yeni atandığı ve nöbette olduğu, olaydan 2 saat önce sosyal medya hesabından patlamanın yaşandığı noktadan paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

BAŞHEKİM: HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Olaydan sonra açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, “Saat 13.10 sıralarında acil servisimizde küçük bir patlama meydana geldi. Açıkçası sebebinin ne olduğunu bilmiyoruz. Savcılığa intikal etmiş durumda. Olay yeri araştırması devam ediyor. 2 personelimiz yaralandı, bir hemşire ile bir personelimiz. İlk etapta yoğun bakıma aldık. Genel durumları stabil, hayati tehlikeleri bulunmuyor. Bir arkadaşımızı Derince Eğitim Araştırma Hastanesine Yanık Ünitesine sevk ediyoruz. Bunun dışında her şey kontrol altında” dedi.

HASTA BAKICI ŞAKA YAPTI İDDİASI

Öte yandan Gizem Elif Türk’ün tüpe oksijen dökerken yanında bulunan hasta bakıcı Ö.E.’nin çakmakla şaka yaptığı sırada patlamanın meydana geldiği iddia edildi. Olayın ardından cumhuriyet savcısının soruşturma başlattığı açıklandı.

İlginizi Çekebilir Tedavi için gittiği hastanede yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı