Kaş’a bağlı Kalkan Mahallesi’nde Halil- Esra Kibrit çifti, kiraya verdikleri villalarında temizlik yaptıkları sırada, küçük çocukları Doruk, havuza düştü.

Doruk’u göremeyen ve aramaya başlayan Esra Kibrit, oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu. Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak çok geçti… Minik Doruk’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Doruk’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

‘ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKAMADIM’

Doruk Kibrit’in cenazesi, otopsinin ardından bugün morgdan alındı. Oğlunun cenazesi alındığı sırada gözyaşı döken Esra Kibrit, önce morgun kapısı önüne, ardından cenaze aracının önüne yattı. Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kibrit, “Yapma Halil beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım” diyerek gözyaşı döktü.

Doruk Kibrit’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye’nin Çiftlik Mahallesi’ne götürüldü.

(DHA)

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