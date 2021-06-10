Acılı baba: Üç beş kodaman daha fazla para kazanacak diye ben oğlumu 18 parça kemik olarak aldım

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen ve 7 işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili davanın üçüncü duruşması bugün Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başladı.

“BEN OĞLUMU 18 PARÇA KEMİK OLARAK ALDIM”

Hendek’te havai fişek fabrikasındaki patlamada oğlu Halis Yılmaz’ı kaybeden Muammer Yılmaz, Sakarya Baro Başkanı’na ve MÜSİAD Başkanı’na tepki gösterdi. Baba Yılmaz,

“Üç beş kodaman daha fazla para kazanacak diye ben oğlumu 18 parça kemik olarak aldım. Hangi sıfatla buradasınız? Hangi sıfatla geldiniz?” diye haykırdı.

“BARO BAŞKANININ BU OLAYA TARAF OLMASINA KARŞIYIM”

Muammer Yılmaz, tepkilerini şu sözlerle ifade etti:

“Lanet olsun sizlerin vereceğiniz paraya. Allah’sız, kitapsızsınız hepiniz. Sahte Müslüman hepsi de. Sen buraya hangi sıfatla geldin? Ben karşıyım. Bir Baro Başkanının bu olaya taraf olmasına karşıyım. Avukat olarak istediğini savunabilir. İkinci başkan Osman Ayar, MÜSİAD avukatı. Hangi sıfatla geldiniz buraya? Onu soruyorum. Var mı bir cevap verebilecek.”

Öte yandan duruşmada tutuksuz olarak yargılanan Ali Rıza E. C. fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz'da meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu fabrikada daha öncede patlamalar yaşanmış, ancak fabrika üretime devam etmişti.