Açılmasına izin verilmeyen işyeri sahipleri hayal kırıklığına uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Artık dükkanlarına müşteri kabul edecek olan esnaf alınan yeni karara sevinirken; kepenk açmasına izin verilmeyen çeşitli sektördeki işletme sahipleri ve çalışanları hayal kırıklığına uğradı.

İçişleri Bakanlığı’nın kademeli normalleşmeyle ilgili yeni genelgesine göre; 440 günden beri kapalı olan hamamlar, saunalar, masaj salonları, nargile kafeler, kapalı yüzme havuzları, gazino, taverna, birahane gibi işyerleri faaliyetlerine ara vermeye devam edecek.

Bu sektörlerdeki çeşitli işyerlerinde temizlik görevlisi, cankurtaran, tellak, masör, masöz, resepsiyonist, garson, aşçı, komi, müzisyen, dansöz, konsomatris olarak çalışan on binlerce kişi dün açıklanan kararlar sonrası hayal kırıklığına uğradı.

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