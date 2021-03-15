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Ada karın ağrısıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen Ada, hayatını kaybetti. Ölüm nedeni araştırılıyor.

Güncellenme: 16:02, 15/03/2021
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Ada karın ağrısıyla gittiği hastanede hayatını kaybetti

Rize’de karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuran 6’ncı sınıf öğrencisi Ada İslam (12) doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Küçük kızın ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Ardeşen Yavuz Selim Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Ada İslam, cumartesi günü karın ağrısı şikayeti ile Rize Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdu. Hastanede durumu ağırlaşan küçük kız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Adanın ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

Bu arada Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, küçük kızın ölümü ile ilgili, “Ailesine, akrabaları ile eğitim camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun” paylaşımında bulundu.

DHA

Cumartesi İslam Ölüm Rize