Adalar’da yangın önlemi: Vapur sefer sayıları azaltıldı

Adalar Kaymakamlığı, ilçede meydana gelebilecek olası yangınlara karşı yeni önlemler hayata geçirdi. İBB, bu kapsamda; 7-31 Ağustos tarihleri arasında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında seferleri azalttı.

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Adalar Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşanan yangınların, ilçede yaşanmaması için yeni önlemleri hayata geçirdi.

Bu amaçla, yolcu sirkülasyonunun azaltılmayı hedefleyen komisyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları AŞ'den de sefer sayılarının azaltılması talebinde bulundu.

Bu talebi değerlendiren İBB, 7 – 31 Ağustos tarihleri arasında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde Şehir Hatları Kabataş-Adalar ve Beşiktaş-Adalar hatlarında yeni sefer tarifesi uygulayacak.

GÜNÜBİRLİK TURİSTİK GEZİ MOTORLARINA İZİN VERİLMEYECEK

Adalar Belediyesi'nden de alınan diğer önlemler ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, düzenli tarifeli seferler dışında günübirlik turistik gezi yapan deniz araçlarının Adalar'daki iskelelere yanaşmasına ve bağlanmasına 7-­8-14-15 Ağustos ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü izin verilmeyeceği, iskele amirliklerince ve zabıta tarafından denetim yapılacağı belirtildi.

PİKNİK YASAKLANDI

Adalar ilçesinde tabiat parkları ve mesire yerlerinin orman içerisinde ve bitişiğinde olması nedeniyle mesire alanlarında piknik yapılmasının yasaklanmasına, uyarı ve ikaz levhalarının konulmasına karar verildiği aktarıldı. Adalar içerisinde elektrikli araçlarla yapılan toplu ulaşım seferlerinin, ormanlık alanlarda kontrollü, durmaksızın, inme ve binmeye izin verilmeden yapılacağı kaydedildi.

SADECE DENİZ YOLU İLE ULAŞILACAK

Plaj ve mesire yerlerine ulaşımın sadece deniz ulaşım araçları ile yapılmasına, plaj ve mesire yerlerinden ormana çıkış yollarının ve çevresinin ilgili işletmeler ve orman teşkilatınca ilave tedbirler alınarak kontrol altında tutularak denetlenmesine de karar verildi.

YANGIN ÇIKARABİLECEK MADDELER DENETLENECEK

Açıklamada diğer önlemler şöyle sıralandı:

* İskelelerde, orman yangınlarına sebebiyet verecek maddelere yönelik olarak zabıta ve güvenlik güçlerince düzenli denetim yapılacak. Ormana giriş yollarında ve orman içerisinde Emniyet, Zabıta, Orman İşletme Teşkilatı, İtfaiye personeli ve gönüllü vatandaşlar ile düzenli kontrol ve denetleme faaliyetleri yürütülecek.

* Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi tarafından deniz araçlarıyla Adalar çevresinde denetim faaliyeti yürütülecek. Adalara lojistik ve yük taşıyan deniz araçlarının, yanıcı, parlayıcı ve risk oluşturan maddeler yönünden Zabıta ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından denetlenecek. Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca adli­ idari işlem yapılacak.