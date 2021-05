Adalar’daki atları sahiplenen kurum ve kişilerin listesi açıklandı

İBB Meclisi'nin 16 Ocak 2020 tarihli kararı ile Adalar'da atlı faytonculuk tamamen sona erdi. İBB, bu süreçte Adalar'daki 277 adet tescilli fayton plakasını 300'er bin TL bedelle, fayton başına 6 atı da 4'er bin liradan satın aldı. İBB'nin satın aldığı bin 179 adet at sayısı o süreçte doğan 20 adet tayın kayda alınması ile toplam bin 199'a çıktı.

Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 219 at öldü. İBB, 115 adet atın bakımını kurum olarak üstlendi. 5 atın engelli ve tay olması nedeniyle sahiplendirilme vasfı bulunmuyordu. Geri kalan 860 adet atı da İBB gelen talebe göre hibe ederek sahiplendirdi.

İBB'den edinilen bilgiye göre atların 605'i belediyelere, 60'ı üniversitelere, 42'si sivil toplum örgütlerine, 148'ü şahıslara, 5'i de muhtarlara verildi.

Atları sahiplenen belediyelerin yüzde 30'unun AKP, MHP ve BBP'li belediyeler olduğu açıklandı. İBB'nin protokol ile bedelsiz devrettiği atların sorumluluğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlara geçtiği, takibinin de mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında olduğu belirtildi.

100 AT KAYBOLDU, TARTIŞMA YAŞANDI

MHP'li Hatay Dörtyol Belediyesi’nin biri yolda hayatını kaybettiği için teslim aldığı 100 attan 99’u ortadan kaybolunca tartışma yaşandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken belediye başkanı partisinden istifa etti. Atlar, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında polemiğe neden oldu.

ATLARI SAHİPLENEN KURUM VE KİŞİLERİN LİSTESİ

İBB'den edinilen bilgiye göre tartışmaların odağındaki atları sahiplenen kurum ve kişilerin listesi şöyle:

“İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa 20, Elazığ Fırat Üniversitesi 20, Kastamonu Daday Belediyesi 102, Mersin Büyükşehir Belediyesi 20, Niğde Belediyesi 24, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi 20, Toprak Mahsulleri Spor Kulübü/Kazan 2, Ardahan Hanak Belediyesi 40, Kayseri Cengaver Atlı Okçuluk Kulübü 20, Aydın İncirliova Belediyesi 100, Burak At Binicilik LTD. ŞTİ 40, Semih Buğday 7, Haluk Yüksel 13, Tarnsbosphor Denizcilik A.Ş 10, Tahsin Çelik 5, Burgaz At Çiftliği /Sertan Bektaş 15, Tokat Erbaa Belediyesi 35, Kastamonu Azdavay Belediyesi 20, Ankara Çankaya Binicilik Kulübü 20, Yozgat AYÇ Koleji 20, Sivas Kangal Belediyesi 20, Ardahan Belediyesi 100, İstanbul Şile Ovacık muhtarı 2, İstanbul Şile Karamandere muhtarı 3, Hatay Dörtyol Belediyesi 100, Adıyaman Kesmetepe Belediyesi 10, Adıyaman Harmanlı Belediyesi 10, Kütahya Tavşanlı Belediyesi 21, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü 3, İstanbul Aydos Binicilik 15, Erzincan Alp Binicilik 18, İstanbul Koray Kayaoğlu 5.”

