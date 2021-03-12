Adalet Bakanı Gül’den hakim ve savcılara: Anayasadan başka hiçbir yerden emir almayacaksınız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni’nde konuştu.

“ADALETİN İNSAN İÇİN OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ”

Reform çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam ettiklerini belirten Gül, “Ama ne yaparsak yapalım en önemli unsur, insan unsurudur. Bunun farkındayız. Bu konuda da çok önem verdiğimiz husus, eğitim çalışmalarıdır ve mesleğin kalitesinin arttırılmasıyla ilgili çalışmalardır. Adaletin insan için olduğunu hepimiz biliyoruz. Mahkeme kadıya mülk değildir. Hakimlik mesleği büyük bir dirayeti gerektirmektedir” şeklinde konuştu.

“ANNENİZE, BABANIZA NASIL DAVRANILMASINI İSTİYORSANIZ SİZ DE ÖYLE DAVRANMALISINIZ”

“Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır” diyen Gül, “Bu kapıya gelen herkes adalete erişeceğinden, ulaşacağından asla ama asla şüphe duymamalıdır. Bu kapıya gelen herkes en saygın muameleyi görmelidir ve bu kapıdan ayrılan herkes evine, işine en büyük memnuniyetle ayrılmalıdır, dönmelidir. Yarın mesleğe başladığınızda annenize, babanıza, kardeşinize adliyede nasıl davranılmasını, muamele edilmesini istiyorsanız, siz de gelen bir kişiye annenizmiş, babanızmış, kardeşinizmiş gibi muamele etmeniz lazım” açıklamasında bulundu.

“BÖYLE BİR ALGI ADALETE ÇOK BÜYÜK BİR ZARAR VERİR”

Adil olmak kadar adil görünmenin de önemli olduğunu vurgulayan Gül, şu ifadeleri kullandı:

* Sosyal medya başta olmak üzere sosyal mesafe koymanız gereken beşeri münasebetler ve sosyal ortamlar var. Hakim, adliyede de adliye sonrasındaki insani ilişkilerinde de mahkemeye, adliyenin vakarına yakışır tutum içinde olmalıdır.

* ‘Şu avukatla, şu iş adamlarıyla arası çok iyidir, adliyeye, hakime onlarla ulaşırsınız' algısı oluşuyorsa orada hakimlik, savcılık mesleğine yakışır bir vakar yok demektir.

* Bir şehirde, bir hakim, savcıyla ilgili sosyal münasebetlerinde asla ama asla meslekle, adliyeyle, adaletle yakışmayan hiçbir davranış, tutum içerisine girilmemelidir. ‘Şu avukat, bu hakimle çok iyidir. O avukatı tutarsak katkısı olur’ diye bir algı bile adalete çok büyük zarar verir.

* Dolayısıyla gerek adliyede, gerek adliye dışında imayla bile olsa görüşlerimizi ya da bu konudaki sosyal münasebetlerimizi çok daha itinayla oluşturmamız gerekir.

“VERECEĞİNİZ HER KARAR TOPLUMUN YARGIYA OLAN GÜVENİNİ ARTTIRMALI”

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Vereceğiniz her karar hem dava taraflarının adalet beklentisini karşılamalı hem de toplumun yargıya olan güvenini arttırmalı, temin etmeli, adalet hissini de beslemelidir.

* Verdiğiniz her karar, o kararı verdiğinizde, ‘ben de olsam aynı kararı verirdim' duygusunu uyandırabiliyorsanız orada adalet tecelli etmiş demektir.

“HUKUKUN, VİCDANIN, ANAYASANIN DEDİĞİNE İTİBAR EDECEKSİNİZ”

Vatandaşların beklentisinin adil kararın makul sürede verilmesi olduğunu söyleyen Gül, karar verilirken hukuk ve vicdanın dışında hiçbir sese aldırılış edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

“Sözünüz ve kararınızla her daim adalete hayat vermenizi temenni ediyorum” diyen Gül, “Bunu da yapacağınıza da canı gönülden inanıyoruz. Sizler adalet meşalesini daha güçlü bir şekilde yakacaksınız. Hukukun, vicdanın ve Anayasanın dediğine itibar edeceksiniz, daha önceki kötü örneklerde olduğu gibi değil. Anayasadan başka hiçbir yerden emir almayacaksınız” şeklinde konuştu.