Adalet Bakanlığı icra müdürü başvuru ve sınavı tarihi belli oldu

Adalet Bakanlığı, 410’u açıktan 140’ı naklen olmak üzere 550 icra müdür ve müdür yardımcısı alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Adalet Bakanlığı icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı başvurusu 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. İcra müdürü sınavı ÖSYM tarafından 3 Nisan Pazar günü yapılacak.

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Resmi Gazetede bugün yayımlanan ilana ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı internet sitesinde yer aldı. Bakanlık yazılı ve sözlü sınavla müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında 550 kişi istihdam edecek. İcra müdürü ve icra müdür yardımcısı kadrolarına başvuracakların 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacak.

ADALET BAKANLIĞI MÜDÜR ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adayların, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları ve öğrenimi yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi alması gerekiyor. Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 3 Nisan Pazar günü yapılacak. Yazılı sınavda 35 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür ile 45 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanacak. (İHA)