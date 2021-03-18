Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adalet Bakanlığı kura sonuçları: Adalet Bakanlığı personel alımı gerekli evraklar…

Adalet Bakanlığı kura sonuçları ile istihdam edilecek 1.287 temizlik işçisi belli oldu. Adalet Bakanlığı kura sonuçları ile ismi belirlenenler 24 Mart tarihine kadar gerekli evrakları adalet komisyonu başkanlıklarına bizzat teslim edecek, ardından asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 lira ile görev alabilecek.

Güncellenme: 11:25, 18/03/2021
HaberlerGündem
Adalet Bakanlığı kura sonuçları: Adalet Bakanlığı personel alımı gerekli evraklar…

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere KPSS şartı aramaksızın, İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alımı gerçekleştidi. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 24/03/2021 tarihleri arasında sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına bizzat teslim edecek.

KURA ÇEKİMİ SONRASI İSTENİLECEK BELGELER

1. Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-2 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)

2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti. (EK-1 listede belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına elden teslim edilecektir. Adayların belge aslını veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesini ibraz etmeleri halinde sureti EK-1 listede belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarınca onaylanacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir.)

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE

ADALET BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI


BELGE TESLİMİ

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 24/03/2021 tarihleri arasında sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına bizzat teslim edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır