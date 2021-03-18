Adalet Bakanlığı kura sonuçları: Adalet Bakanlığı personel alımı gerekli evraklar…

Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere KPSS şartı aramaksızın, İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alımı gerçekleştidi. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 24/03/2021 tarihleri arasında sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına bizzat teslim edecek.

KURA ÇEKİMİ SONRASI İSTENİLECEK BELGELER

1. Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-2 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)

2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti. (EK-1 listede belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına elden teslim edilecektir. Adayların belge aslını veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesini ibraz etmeleri halinde sureti EK-1 listede belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarınca onaylanacaktır. Posta yolu ile belge teslimi kabul edilmeyecektir.)

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE

ADALET BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI





BELGE TESLİMİ

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 24/03/2021 tarihleri arasında sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına bizzat teslim edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır