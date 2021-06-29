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Adalet Bakanlığı’ndan iki kardeşin istismarıyla ilgili açıklama! HSK harekete geçti

Adalet Bakanı Gül, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" dedi.

Güncellenme: 18:22, 29/06/2021
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Adalet Bakanlığı’ndan iki kardeşin istismarıyla ilgili açıklama! HSK harekete geçti

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce, üçüncü duruşmada tahliye edilmişti.

“HSK DA İNCELEME BAŞLATTI”

Karara gelen sert tepkilerin ardından Adalet Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı.”

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iki kardeşin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tahliye edilen anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.’nın tekrar tutuklanması için bakanlık avukatlarının talebini yinelediği açıklanmıştı.

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Adalet Bakanı Adalet Bakanlığı Gül
Yayınlanma Tarihi:18:08,