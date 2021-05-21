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Adalet teşkilatında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet teşkilatında faaliyette bulundukları tespit edilen 60 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı verdi.

Güncellenme: 09:57, 21/05/2021
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Adalet teşkilatında FETÖ operasyonu

Adalet teşkilatında operasyonel GSM hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyet kurdukları tespit edilen 60 mahrem imamı hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada,

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet teşkilatında operasyonel GSM hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 şüpheli mahrem imam hakkında 21.05.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi. (İHA)

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Ankara Emniyet FETÖ gözaltı Terör
Yayınlanma Tarihi:09:53,