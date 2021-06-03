Adana’da 3.8 büyüklüğünde deprem… Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Adana’nın Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 07.26’da meydana geldi. Yerin 6,24 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.8, merkez üssünü ise Karaisalı’nın Nergislik Mahallesi olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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