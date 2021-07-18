Adana’da 32.345 metrekare tarla icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adana İl, Yüreğir İlçe, 0 Ada, 723 Parsel, HAVUTLU Mahalle/Köy, Yüreğir belediyesi imar müdürlüğünden, konu taşınmazın plansız alanda kaldığı ve tarımsal niteliği korunacak alan içinde bulunduğu bilgisi verilmiştir. Bilirkişilerce yapılan tespitte ; değerlemesi yapılan taşınmazın ada parsel bazında yerinin doğruluğu Adana Kadastro Müdürlüğünde İncelenen Kadastro pastasından tespit edilmiştir. Tarım müdürlüğünden konu taşınmazın bulunduğu bölgede toplulaştırma işleminin tamamlanmadığı bilgisi alınmıştır.

Yüzölçümü : 32.345 m2

Kıymeti : 1.293.800,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 09/09/2021 günü 14:05 – 14:10 arası

2. Satış Günü : 05/10/2021 günü 14:05 – 14:10 arası

Satış Yeri : Yeni Adliye Binası 1. Kat D110 – KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO :29 YÜREĞİR / ADANA

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