Adana’da düğün yolunda kaza: 5 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde, düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil, virajda minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında, Feke- Kozan kara yolunda meydana geldi. Osman Ordu (55) yönetimindeki otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Halil Kayabaşı’nın kullandığı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde bulunan Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile yeğenleri Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu’nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsün yaralı sürücüsü Halil Kayabaşı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı haber alan Ordu ailesinin yakınları da kaza yerine koşarak gözyaşı döktü. Ailenin, yakınlarının düğününe katılmak üzere Kozan’a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)