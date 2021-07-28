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Adana’da orman yangını büyüdü, camiden destek anonsları yapıldı

Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, ekipler söndürme çalışması başlattı. Yangın büyüyünce mahalleliye camiden yangını söndürmek için destek anonsu yapıldı.

Güncellenme: 13:43, 28/07/2021
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Feke’nin Akoluk Mahallesi’nde, Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp, söndürmek için çalışma başlattı.

CAMİDEN DESTEK ANONSU 

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi’nde, Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında çıkan yangını söndürmek için Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nden 40 işçi, 6 arazöz, 1 su tankı, 4 helikopter ile mücadele veriyor. Mahalledeki camiden yapılan anonsta da halktan elektrikli testere, balta ve tırmık ile destek vermeleri istendi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:18,