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Adana’da ortaya çıktı! Gözlerine inanamadılar

Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülendi.

Güncellenme: 23:09, 08/02/2021
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Adana’da ortaya çıktı! Gözlerine inanamadılar

Karataş ilçesinde dün avlanmak için denize açılan balıkçılar, yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir balina gördü. Teknede bulunan Fatih Kaymaz, hemen cep telefonuyla balinayı görüntüleye başladı.

Yaklaşık 2 dakika boyunca tekneyle birlikte yüzen balina daha sonra gözden kayboldu. Bu sırada teknedeki balıkçıların ‘Tekneye vurmasın deler’ sözleri dikkat çekti.

Görüntüyü İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesin’deki bir öğretim üyesine gönderen Kaymaz, balinanın normalde Akdeniz’de yaşamadığını ve yolunu kaybederek buraya geldiğini, Akdeniz’de görülen yedinci oluklu balina olduğunu öğrendi. İHA

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