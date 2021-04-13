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Adana’da şafak vakti IŞİD operasyonu

Adana’da şafak vakti terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bir çok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Güncellenme: 07:28, 13/04/2021
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Adana’da şafak vakti IŞİD operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen baskınlarda, özel harekat timleri ilk önce söz konusu şüphelilerin evlerinin olduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timleri şüpheli kişilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi.

Şüpheliler özel harekat polisleri tarafından ellerine kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:06:45,