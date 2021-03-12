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Adana’nın ünlü şırdancısı denetime sinirlendi, masaları yola fırlattı

Adana’da pandemi nedeniyle saat 19.00’den sonra müşteri aldığı gerekçesiyle denetime tabi tutulan şırdancı lokantasının sahibi esnaf çileden çıktı, masa ve sandalyeleri sokağa fırlattı.

Mehmet SERBES
Güncellenme: 12:29, 12/03/2021
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bağlı Kocavezir’de faaliyet gösteren Şırdancı Bedo'ya denetime giden polisler, saat 19.00'u geçtiği halde şırdancıda yemek yiyenler hakkında ceza işlemi başlattı.

Bu sırada duruma sinirlenen restoran sahipleri, “Zaten pandemi nedeniyle aylardır iş yapamıyoruz. Beş on dakikalık gecikmeyi idare etmiyorsunuz. Müşterimize değil bize ceza kesin” dedi.

Ancak, polis şırdancının sahipleri ile müşterilere yasal işlem yaparak ceza kesti. Bunun üzerine öfkelenen şırdancı lokantasının sahipleri de masa ve sandalyeleri yola fırlattı. Polis, lokanta sahiplerini güçlükle sakinleştirdi.