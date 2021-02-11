Aday gösterilmeyen AKP’liden zehir zemberek sözler

Daha önce de AKP’den Tunceli Belediye Başkan adayı olan Gökhan Arasan, partisinin dün yapılan il kongresinde il başkan adayı olmak istedi. Adaylık başvuru belgelerini vermesine rağmen eksik belge verdiği gerekçesiyle adaylık başvuru kabul edilmedi. Tek adayla kongreye giden seçimde Dr. Sercan Özaydın il başkanı seçildi. Arasan, Özaydın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu özgeçmişinde Elazığlı olmasına rağmen Tuncelili ve dede ocağına mensup bir ailenin mensubu olduğuna dair yalan beyanda bulunduğunu iddia etti:

GEREKLİ BELGELERİ KABUL ETMEDİLER

– Divan tarafından parti tüzüğüne aykırı başvuru evraklarını üç nüsha olarak istemişler ama tüzükte böyle bir şey yok. Ben üç nüsha sundum iki tanesi delegeler tarafından imzalanmış ıslak imzalı başvuru belgesi, bir tanesi de noter huzurunda imzalanmış başvuru belgesi. İl başkanlığı için iki tanesini sunduk. Sonrasında ise il için üç tane nüsha gerekli dediler onu da sunduk ama kabul etmediler. Halbuki parti tüzüğünce zaten dilekçe iki tane değil bir tane olur.

ELAZIĞLI OLDUĞU HALDE TUNCELİLİYİM DİYOR

– 16 Ocak'ta Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıktık. 11 aday vardı, 10 aday resmi başvuru yapmıştı. Bugünkü kongrede başkan seçilen kişi 11. adaydı ve nasıl başvuru yaptığını da bilmiyorum. Aralarında benimde bulunduğu dört kişiyi ağırladı ve bizimle teker teker görüştü. Daha sonra ise Sercan Özaydın üzerinde karar kıldı. Sercan Bey, Cumhurbaşkanımıza sunduğu evrakta, Elazığlı olmasına rağmen “Ben Tunceli'nin Hozat ilçesi Karabakır köyü Ağuçan dede ocağına mensup bir ailenin çocuğuyum” diyor. Orada bir Alevilik ve Tuncelilik vurgusu özellikle yapılıyor. Çünkü Cumhurbaşkanımız bu konuda hassastır. Tunceli’yi Tuncelili bir başkan yönetsin diye bir hassasiyeti olduğu için böyle bir vurguda bulunuyor ama bu vurgu da yalan…

GENEL MERKEZDE BİR ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR

– Kendisi bir yıl önce ahlaksızca davranışlar sergilediği gerekçesiyle Tunceli Valisi tarafından il sağlık müdürlüğü görevinden alındı. Elazığ ve Bingöl milletvekilleri ile AK Parti yöneticileri Tunceli üzerinden daha rahat bir memur ataması yapmak ve basamak olarak kullanmak için Tunceli’ye ne bir başkan, ne bir vekil ne bir belediye başkanı istiyorlar. Diğer illerden birçok kişi beni aradı. Adaylık konusunda kendilerinin de mustarip olduklarını ifade ettiler. Fakat AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nda meydana gelen bir çöküş söz konusu. Eğer bütün yerlerde buna benzer sıkıntılar varsa bunlar tamamen teşkilat başkanlığının sorumluluğundadır. Adaylığımın kabul edilmemesiyle ilgili itirazlarımı yapacağım.

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