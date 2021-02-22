Adım adım bahar havası… Güneş kendini gösterecek

Kışın en sert günleri geçtiğimiz hafta kendisini gösterdi ve zaman zaman hayatı ciddi derecede zorlaştıran kar yağışı birçok şehirde zorluklara neden oldu. Bu hafta ise hava sıcaklıkları artışa geçiyor, yurdun büyük çoğunluğunda güneşli bir hava bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bahar kendini hissettirmeye başlayacak.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Antalya’nın batı kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.