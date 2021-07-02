Adıyaman’da tütün satıcıları ve polis arasında arbede

Kentte, satış yetki belgesi olmadan tütün ve tütün ürünlerinin satışının yasaklanmasının ardından, Tütüncüler Pazarı'nda iş yeri bulunan yaklaşık 200 kişi, eylem yapma kararı aldı.

Tütün üreticilerinin de katıldığı eylemde kalabalık, Demokrasi Parkı'na gelerek, tütün satışını protesto etmek istedi.

Polis ekiplerinin izinsiz eylem ve basın açıklaması yapılamayacağı uyarısı üzerine kalabalık ile polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Arbede üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalıktakilerle konuşarak yürüyüşlerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine kalabalık, Atatürk Bulvarı’ndaki valilik binası önünde geldi.

Valilik bahçesine çıkarak kalabalığa seslenen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadan, İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek eyleme son vermelerini istedi. Yapılan bu görüşmenin ardından kalabalık, valilik binasından ayrıldı. (DHA)