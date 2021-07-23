Adli tatil başladı mı, ne zaman bitecek?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. Belirli davaların görülmeye devam edilip, bazı davaların tatil bitimine kadar askıda kalacağı adli tatil bu yıl da 20 Temmuz’da başlayacak. Vatandaşlar adli tatil ayrıntılarını merak ediyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

Adli tatil, Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının toplu olarak izne çıktığı tatil dönemine denir. Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.