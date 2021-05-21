Adliyede lebaleb sınav… Binlerce kişi katiplik için kuyrukta

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde yapılacak olan, sözleşmeli icra ve zabıt katipliği uygulama sınavına yoğun ilgi oldu.

200 kişinin alınacağı sınav için 4 bin 800 kişi başvurunca adliye girişinde kalabalık oluştu.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Görevliler, katılımcıları elden geldiğince sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde bekletmeye çalıştı ancak ilgi çok fazla olunca yoğunluğa engel olamadı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve Covid-19 nedeniyle özellikle gençler arasında işsizlik oranı yüzde 30’lara yaklaşmış bulunuyor.

“DEVLET GARANTİSİNDE ÇALIŞMAK İÇİN”

İsmini paylaşmak istemeyen 29 yaşındaki arkeoloji mezunu genç kadın, yaklaşık bir buçuk yıldır işsiz olduğunu söyleyerek, “Katip olmak gibi bir hayalim yoktu. Memur olmak için sınava giriyorum. Büyüklerin de dediği gibi devlet garantisinde çalışmak için. Pandemi sürecinde daha güvenli olduğu için” ifadelerini kullandı.

“HAYALİM AVUKAT OLMAK”

İsmini paylaşmak istemeyen 25 yaşındaki başka bir genç ise uzun süredir sırada beklediğini belirterek, “Hukuk fakültesi öğrencisiyim. Hayalim avukat olmak. Ancak geçim kaygısı olduğu için memur olmaya çalışıyorum. Katip olmak gibi bir hayalim yok. Kazanırsam mezun olana kadar devlet garantisi olacak. Burada yüzlerce kişi bu sınava girmek için bekliyor. Çok kalabalık doğru bir süreç işlenmiyor. Süreç daha planlı yönetilebilirdi” dedi.

“MEZUN OLDUĞUMDA İŞ BULABİLECEĞİMİ SANMIYORUM”

Henüz beden eğitimi bölümünde öğrenci olduğunu söyleyen 22 yaşındaki Emre Yiğit de, “Daha mezun olmadım ama olduğumda da iş bulabileceğimi sanmıyorum. Adalet düşündüğüm zamanlar vardı. Üniversiteyi farklı okudum ama şimdi böyle bir şans yakaladım. İyi hazırlandım. Kazanacağımı düşünüyorum. Bu sınavın 2 günde yapılmasını doğru bulmuyorum. Yoluna yordamına göre yapılabilirdi. 2 güne sığdırmak yerine bikaç güne dağıtabilirlerdi. O zaman bu kadar kalabalık olmazdı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.