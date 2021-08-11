Adres tarifi için durdurulan TIR’a TIR çarptı

İzmir’de aynı yöne giden TIR sürücüsünün yol tarifi için durdurduğu TIR'a aynı istikamette gitmekte olan bir başka TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle bekleme yapan TIR şarampole yuvarlanırken kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde İzmir Çevre Yolu'nda meydana geldi. Buca’dan Bornova’ya gitmekte olan TIR’ın sürücüsü Osman E. aynı istikamette gitmekte olan Halil A., idaresindeki TIR’ı durdurdu. Osman E. yol tarifi sorarken, aynı yöne gitmekte olan Veli G.’nin kullandığı TIR, Halil A.’nın TIR’ın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Halil A. idaresindeki TIR şarampole yuvarlanırken, Veli G. idaresindeki TIR demir yığınına döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, 110 AKS ve ambulans sevk edildi

110 AKS ekiplerince tırlarda sıkışan 3 kişi de bulundukları yerden çıkartılarak ambulansa alındı. Yaralılardan araç sürücüleri Halil A.'nın ve Veli G.'nin durumunun ağır olduğu Osman E.'nin ise hafif olduğu öğrenildi.

TIR’ların mermer taşıdığı öğrenilirken, yola savrulan mermerler ile kaza yerinde bulunan tırlar ekipler tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)